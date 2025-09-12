...eine vernünftige Einigung zwischen den beiden Handelspartnern erzielt werden kann. Eigenen Angaben zufolge ist Rupert sowohl mit der amerikanischen Seite als auch mit den Verantwortlichen in Bern in engem Kontakt. Kann der gebürtige Südafrikaner erfolgreich vermitteln...? Vermutlich ist er nicht der einzige Vermittler unter den hiesigen Grossunternehmer.