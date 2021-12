US-Firmenlenker haben sich seit Jahresbeginn netto für 69 Mrd $ von Aktien des eigenen Unternehmens getrennt, wie CNBC wissen will. Höchste je gemessene Summe. Schwindet da etwa der Glaube an steigende Kurse?

SMI vorbörslich noch in Lauerstellung. Alle 20 Indexkomponenten im Plus. Swiss Life und Lonza die Gewinner. Vifor nach Barangebot im Kurshoch.

New Yorker Börse für einmal unter Verkaufsdruck. Absturz kurz vor Sitzungsende, angeführt von den Tech-Giganten. Nervosität vor dem Fed-Entscheid. US-Aktienfutures im asiatischen Handel knapp gehalten gestellt. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen schwach. Gilt insbesondere für China und Hongkong. Heute vermutlich auch Europa und die Schweiz im Rückwärtsgang.

Vifor: CSL macht Nägel mit Köpfen. Bietet umgerechnet 11 Mrd Franken oder 167 Franken je Aktie in bar. Grossaktionär Martin Ebner und seine Gattin wollen ihr 20pc-Paket andienen. Research Partners unbeirrt. Kürzen nach produktseitigem Rückschlag auf 107 (110) Fr. mit HALTEN.

ABB: Für Julius Bär "Aktie der Woche" mit BUY bis 38 Fr. Attraktives Geschäftsmodell trifft auf grosszügige Ausschüttungspolitik.

Feintool: Research Partners sind für KAUFEN bis 70 (80) Fr. Schätzungsanpassung nach Übernahm evon Kienle & Spiess.

Ems-Chemie: Berenberg Bank startet mit BUY bis 1100 Fr. Rechnet auf Jahre hinaus mit flottem Wachstumstempo.

Forbo: Credit Suisse ist für NEUTRAL bis 1825 (1730) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem Rückkauf eigener Aktien Rechnung. Kritisiert allerdings das Ausbleiben neuer Wachstumsinitiativen.

Mikron: Stifel erhöht auf 8.80 (6.50) Fr. mit HOLD. Mittelfristziele erstmals sei Jahren endlich realistisch. Bankeigene Gewinnschätzungen werden um bis zu 153pc angehoben.

Molecular Partners: Geht Zusammenarbeit mit Novartis auf dem Gebiet der Radioligandentherapie ein. Erhält vorab 20 Mio $. Zusammenarbeit sieht Meilensteine von bis zu 560 Mio $ vor. Kursfeuerwerk in drei, zwei eins...

Lonza: Royal Bank of Canada erhöht auf 720 (680) Fr. mit SECTOR PERFORM. Gute Wachstumsaussichten scheinen bereits eingepreist.

Novartis: Aktie für Berenberg Bank ein Kauf bis 85 (88) Fr.

SGS: J.P. Morgan erhöht auf 3150 (2900) Fr. mit NEUTRAL.

SIG Combibloc: Bank of America startet wieder mit BUY bis 31 Fr. Rechnet mit auf Jahre hinaus mit prozentual zweistelligem Gewinnwachstum. Sieht den Verpackungsmaschinenhersteller zum Angriff auf Weltmarktführer Tetrapak blasen. UBS hält hingegen die Dividendenaussichten für unterschätzt. Bleibt für BUY bis 30.50 Fr.

Swiss Life: Berenberg Bank erhöht auf 657 (546) Fr. Lobt die Pläne des Lebensversicherers für die kommenden drei Jahre.

U-blox: Stifel ist für HOLD bis 67 (60) Fr. Auftragsbücher randvoll. Aktie gestern dank Deckungskäufen mit Kurssprung.

UBS: Berufungsgericht in Paris bestätigt das Urteil gegen die grösste Schweizer Bank. Strafe mit 1 Mrd € nebst 800 Mio € an Schadenersatz jedoch deutlich tiefer als in erster Instanz. Beobachter positiv überrascht. Grossbank noch unentschlossen. Urteil annehmen oder weiterziehen?

Derivate: Nichts um darüber nach Hause zu schreiben.