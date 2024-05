New Yorker Börse nicht zu bremsen. Tech-Giganten auch Dienstagnacht trotz steigender Zinsen wieder mit neuen Rekorden. Warten auf die Nvidia-Zahlen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel einmal mehr gut behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Musik spielt allerdings auch weiterhin an der Leitbörse in New York. Europa und die Schweiz zur Stunde noch richtungssuchend.