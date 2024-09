New Yorker Börse dank Anschlusskäufen erneut höher. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Andere Teilbereiche des Marktes hingegen gemächlicher unterwegs. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich. Auch in Europa und der Schweiz zumindest für die Börse kein "Freitag der 13.".