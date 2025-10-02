...die gestrigen Avancen. Seit heute früh ist nämlich bekannt, dass die britsche HSBC ihr Anlageurteil für den "Bon" in einer grossen Branchenstudie auf BUY (Hold) erhöht. Der Autor Rajesh Kuma errechnet neuerdings ein Kursziel von 320 (zuvor 285) Fr. und hält Roche für sträflich unterbewertet. Setzen heute im Tagesverlauf Anschlusskäufe ein...? Gestriger Tagesgewinn übrigens der grösste je gemessene solche in der langen Firmengeschichte der Basler Pharma- und Diagnostikgruppe.