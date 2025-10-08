Geschehen an der New Yorker Börse nach frühen Rekorden zusehends im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Letztere werden allerdings auch weiterhin gut absorbiert. AMD-Aktie nach OpenAI-Deal nicht zu bremsen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt entspannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch um bis zu 0.2pc höher gestellt. Dortige Börsen gewohnt uneinheitlich. Europa und die Schweiz nach den Gewinnen der letzten Wochen eher richtungssuchend. Gold-Unze erstmals überhaupt über 4000 $. Ziemlich beeindruckend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Diesjährige Kursbilanz kann sich dennoch sehen lassen.