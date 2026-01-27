...Kurse von bis zu 400 Fr. zu und der Novartis-Aktie solche von bis zu 133 Fr. Letztere sieht Parry gar in der Favoritenrolle, konnte die Basler Pharmagruppe die eigenen Ziele in den letzten Jahren doch regelmässig übertreffen. Bei beiden SMI-Schwergewichten liegt das Kursziel der Citigroup über den bisher höchsten Kursprognosen anderer Banken. Sowohl Roche als auch Novartis sind bereits gut gelaufen. L'Appétit vient en mangeant, würden unsere Westschweizer Freunde mir da vermutlich erwidern.