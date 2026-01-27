Das ist an den Märkten passiert
...Kurse von bis zu 400 Fr. zu und der Novartis-Aktie solche von bis zu 133 Fr. Letztere sieht Parry gar in der Favoritenrolle, konnte die Basler Pharmagruppe die eigenen Ziele in den letzten Jahren doch regelmässig übertreffen. Bei beiden SMI-Schwergewichten liegt das Kursziel der Citigroup über den bisher höchsten Kursprognosen anderer Banken. Sowohl Roche als auch Novartis sind bereits gut gelaufen. L'Appétit vient en mangeant, würden unsere Westschweizer Freunde mir da vermutlich erwidern.
New Yorker Börse baut ihre Gewinne im Sitzungsverlauf kontinuierlich aus. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt für einmal eher ein Bremsklotz. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel von Zahlenhoffnungen erfasst und um 0.6pc höher. Neue KI-Chips von Schwergewicht Microsoft kommen gut an. Auch Micron Technology nachbörslich gefragt. Asiatische Börsen mehrheitlich freundlich. Vorzeichen auch für Europa und die Schweiz positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Gold und Silber weiterhin fest.
SMI dank Roche und Novartis vorbörslich flott unterwegs. Bei den Nebenwerten lassen Siegfried und DocMorris die Muskeln spielen. Warten auf den Fed-Entscheid von morgen Abend.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Siegfried +1.8% (Kauf von Produktionsstätten)
DocMorris +1.2% (Wandler-Rückkauf)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: Schlankheitsmittel CT-388 in Phase-II-Studien mit ermutigenden Erfolgen und guter Verträglichkeit. Könnte den Valoren der Basler Pharma- und Diagnostikgruppe heute nochmals Auftrieb verleihen. Vontobel erhöht auf 349 (345) Fr. mit HOLD.
Adecco: Tochter Akkodis übernimmt die deutsche Synergeticon. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 34 Fr.
DocMorris: Kauft für gut 14 Mio Fr. weitere Wandelanleihebestände zurück. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Givaudan: Berenberg Bank ist für BUY bis 3800 (3990) Fr. Nimmt auf die Zahlen hin währungsbedingte Schätzungsreduktionen vor.
Gurit: ZKB geht auf ÜBERGEWICHTEN (Untergewichten) bis 24.60 Fr. UBS erhöht zähneknirschend auf 19 (13) Fr. mit NEUTRAL. Ausstieg aus dem Kohlenstofffasergeschäft und nachgebende Rohstoffpreise führen zu besseren Margen. Bankeigene Gewinnschätzungen werden um bis zu 45pc (!!!) nach oben genommen.
Landis+Gyr: Geht eine Zusammenarbeit mit der japanischen Mitsubishi Electric bei Stromnetz-Applikationen ein.
Meier Tobler: Jahresumsatz 496.6 Mio Fr. (erw. 510 Mio Fr.). Op. Gewinn 37.9 Mio Fr. (45.5 Mio Fr.). ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Siegfried: Übernimmt drei Produktionsstandorte für Arzneiwirkstoffe in Australien und den USA. Wie üblich keine konkreten Angaben zum Kaufpreis. Der frühere Firmenchef Wolfgang Wienand (heute Lonza) hätte es nicht besser machen können. Vontobel bleibt für BUY bis 120 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 92 Fr.
Sonova: Kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 25'000 Fr. Viel zu wenig, um ein Zeichen zu setzen.