New Yorker Börse schrammt kurz nach Sitzungsbeginn erneut knapp an den bisherigen Bestmarken vorbei. Geschehen im weiteren Verlauf von Gewinnmitnahmen überschattet. Schwergewicht Netflix zahlenbedingt sogar mit zweistelligen Verlusten. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel trotz nachbörslichen Abgaben beim US-Elektroautomobilpionier Tesla (-4pc) gut gehalten. Dortige Börsen allerdings einmal mehr uneinheitlich. Europa etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach dem jüngsten Rücksetzer noch richtungssuchend.