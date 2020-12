Börse in New York im Handelsverlauf mit flotter Aufholjagd. Vor allem dortige Bankaktien mit kräftigen Kursgewinnen. US-Aktienfutures nachbörslich jedoch um bis zu 0.4 Prozent tiefer. Asiatische Börsen mehrheitlich schwächer. Erholungsversuch in Europa und der Schweiz bloss ein Strohfeuer?