New Yorker Börse Freitagnacht uneinheitlich bis schwächer. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel noch richtungssuchend. Dortige Börsen nach Präsidentschaftswahlen in Taiwan mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Lässt für Europa und die Schweiz hoffen. Börse in New York feiertagsbedingt geschlossen.