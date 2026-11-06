...in Europa zwar tiefere Kurse zu erwarten. Vorbörsliche Abschläge bewegen sich mit rund 1pc jedoch in einem überblickbaren Ausmass. Reaktion damit überraschend besonnen. Zutaten für einen "schwarzen Freitag" an den europäischen Aktienmärkten somit nicht gegeben. Es bleibt vorerst bei einem "blauen Auge". Entwarnung kann vermutlich aber erst dann gegeben werden, wenn die New Yorker Börse am Nachmittag nicht noch einmal deutlich tiefer eröffnet. Harren wir folglich mal der Dinge, die da kommen mögen...