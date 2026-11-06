Das ist an den Märkten passiert
...in Europa zwar tiefere Kurse zu erwarten. Vorbörsliche Abschläge bewegen sich mit rund 1pc jedoch in einem überblickbaren Ausmass. Reaktion damit überraschend besonnen. Zutaten für einen "schwarzen Freitag" an den europäischen Aktienmärkten somit nicht gegeben. Es bleibt vorerst bei einem "blauen Auge". Entwarnung kann vermutlich aber erst dann gegeben werden, wenn die New Yorker Börse am Nachmittag nicht noch einmal deutlich tiefer eröffnet. Harren wir folglich mal der Dinge, die da kommen mögen...
Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ebenfalls unter starkem Verkaufsdruck. Selbst Gold und Silber tiefer.
Sämtliche 20 SMI-Aktien vorbörslich im Minus. Swiss Life, Roche und Swiss Re am Tabellenende. Bei den Nebenwerten lassen vor allem Medacta, Aryzta, Kühne+Nagel sowie VAT Group Federn. Bisher keine Panik zu verspüren.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
keine
Verlierer:
Medacta -5.7% (Gewinnwarnung)
Aryzta -3.9% (CFO-Rücktritt)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Galderma: Gleich zwei grössere Titelverkäufe im Gesamtbetrag von 3.9 Mio Fr., einmal aus der Teppich-Etage und einmal aus dem Verwaltungsratsgremium. Stammen einige dieser Aktien aus den Beständen des zurücktretenden Finanzchefs? Kepler Cheuvreux erhöht dennoch auf 221 (215) Fr. mit BUY.
Aryzta: Finanzchef Martin Huber verlässt den Backwarenhersteller auf eigenen Wunsch. Suche nach einem Nachfolger beginnt. Ein herber Rückschlag fürs Unternehmen, wie Händler meinen. UBS beisst sich denn auch fest mit SELL bis 40 Fr. Vontobel widerspricht vehement mit BUY bis 65 Fr.
Asmallworld: Schweizer Börse SIX belegt das Unternehmen mit einem Bussgeld in Höhe von 40'000 Fr wegen Verstössen gegen die Rechnungslegungsvorschriften sowie gegen die Ad-hoc-Publizität.
Barry Callebaut: Goldman Sachs ist für NEUTRAL bis 1380 (1210) Fr. Talsohle bei der Volumenentwicklung dürfte durchschritten worden sein.
Burckhardt: Jefferies ist für BUY bis 618 (661) Fr. Zuständiger Analyst streicht seine Gewinnschätzungen um bis zu 20pc (!!!) zusammen.
Emmi: Basler KB erhöht auf 1050 (950) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN. Berichtet von erfreulichen Trends im Einzelhandel. Julius Bär pflichtet bei mit BUY bis 1050 (930) Fr.
Kühne+Nagel: Goldman Sachs geht auf NEUTRAL (Buy) bis 265 Fr. Nach dem starken Lauf der letzten Wochen kaum noch Luft nach oben.
Julius Bär: Aktie für Keefe, Bruyette & Woods ein Verkauf mit UNDERPERFORM bis 75 (73) Fr. Titel bereits gestern im späten Handel unter Abgabedruck.
Medacta: Reduziert überraschend die diesjährigen Umsatz- und Margenvorgaben. Autsch! Octavian bleibt für HOLD.
Molecular Partners: Krebsmittel MP0632 in präklinischen Versuchen mit vielversprechender Wirksamkeit gegen Tumore.
Novartis: Octavian erhöht auf 140 (128) Fr. mit HOLD und die Citigroup sogar auf 150 (135) Fr. mit BUY. Tragen mit den Anpassungen den soliden Zahlen sowie den höheren Jahresvorgaben Rechnung.
Roche: Partizipationsschein für Octavian ein Kauf bis 424 (412) Fr. Nimmt nach den Zahlen nur kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Schindler: Schliesst das Rückkaufprogramm für Aktien und Partizipationsscheine ab. Insgesamt wurden Titel im Gegenwert von etwas mehr als 650 Mio Fr. erworben. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 300 Fr.
Sonova: Royal Bank of Canada geht auf SECTOR PERFORM (Outperform) bis 283 (250) Fr. Eine eher halbherzige Herunterstufung, wie aus der Begründung hervorgeht.
Swisscom: Aktie für Barclays ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 465 (440) Fr. Wachstumsaussichten bleiben verhalten.
Swiss Re: Barclays trimmt auf 122 (124) Fr. mit UNDERWEIGHT. Rückläufige Prämienansätze machen sich zunehmend bemerkbar.
Tecan: US-Fondsriese Fidelity kauft Aktien zu und hält erstmals seit März 2025 wieder mehr als 3pc am Laborausrüster aus Männedorf. UBS weiterhin zuversichtlich mit BUY bis 293 (255) Fr. Vontobel zurückhaltender mit HOLD bis 270 (180) Fr. und Morgan Stanley sogar nur mit EQUAL-WEIGHT bis 240 (227) Fr.
UBS: Royal Bank of Canada will es wissen mit OUTPERFORM bis 50 (44) Fr. Fokus dürfte nach erfolgter Credit-Suisse-Integration auf der Entfaltung neuen Wachstums liegen.