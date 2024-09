Geschehen an der New Yorker Börse auch vor dem Wochenende wieder ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Nvidia und Co noch den Gewinnen der vorangegangenen Tage mit einem eher schweren Stand und dem breiten Markt für einmal keine grosse Hilfe. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten - sofern es das Schwergewicht Nestlé denn zulässt. Goldpreis mit neuem Rekordhoch. Unze kratzt an der 2600er-Marke.