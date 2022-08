New Yorker Börse zerreisst Mittwochnacht keine grossen Sticke. Von einem dünnen und lustlosen Sitzungsverlauf zu hören. Wichtigste Indizes etwas über dem Stand vom Vortag. US-Aktienfutures im asiatischen Handel dank Anschlusskäufen um bis zu 0.3pc höher. Dortige Börsen durchs Band erholt. Ähnliches heute auch für Europa und die Schweiz zu erwarten.

SMI dank Schwergewicht Novartis vorbörslich im Vorwärtsgang. Sämtliche 20 Indexkomponenten im Plus. Bei den Nebenwerten stehen feste SoftwareOne und Komax schwachen Bâloise und Bachem gegenüber. Es gehe "gesittet" zu und her, so Händler.