New Yorker Börse trotz einem Rücksetzer kurz vor Sitzungsende im Plus. Schwergewichte Microsoft und Meta Platforms dem Gesamtmarkt zahlenbedingt eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen weitere bis zu 0.5pc. Rohstoff-Deal Washingtons mit der Ukraine weckt Hoffnungen. Zudem signalisiert Peking Verhandlungsbereitschaft im Handelsstreit. Asiatische Börsen deshalb mehrheitlich im Plus. Auch Europa und die Schweiz etwas höher erwartet. Bitcoin und andere Kryptowährungen seit Tagen mit Rückenwind.