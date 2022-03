New Yorker Börse gerät Freitagnacht in altes Fahrwasser. Verkaufsdruck bei den Tech-Giganten gegen Sitzungsende. Geschehen von Stagflationsängsten überschattet. US-Aktienfutures heute im asiatischen Handel jedoch erholt. Gewinnen bis zu 0.8pc. Dortige Börsen mit Ausnahme eines schwachen Chinas und Hongkongs uneinheitlich. Europa und die Schweiz hingegen noch in Lauerstellung.