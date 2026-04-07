...5000 (zuvor 5200) Dollar und kürzt jenes für die Silber-Unze auf 91.90 (zuvor 105) Dollar. Sieht in der momentanen Gold-Schwäche eine günstige Kaufgelegenheit und hält im weiteren Jahresverlauf sogar neue Rekorde für wahrscheinlich. Bisherige Bestmarke geht auf Ende Januar zurück und liegt bei knapp 5400 Dollar je Unze. Mittlerweile liegt der Goldpreis bei weniger als 4700 $.