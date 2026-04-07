Das ist an den Märkten passiert
...5000 (zuvor 5200) Dollar und kürzt jenes für die Silber-Unze auf 91.90 (zuvor 105) Dollar. Sieht in der momentanen Gold-Schwäche eine günstige Kaufgelegenheit und hält im weiteren Jahresverlauf sogar neue Rekorde für wahrscheinlich. Bisherige Bestmarke geht auf Ende Januar zurück und liegt bei knapp 5400 Dollar je Unze. Mittlerweile liegt der Goldpreis bei weniger als 4700 $.
New Yorker Börse nach dem Oster-Wochenende mit moderaten Gewinnen. Nvidia und Co eher kraftlos. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch im Angebot. Verlieren bis zu 0.6pc. Dortige Börsen uneinheitlich. In Sachen Iran-Konflikt zwischen Hoffen und Bangen. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen schwächer. Gold und Silber machen hingegen weiter Boden gut.
Alcon vorbörslich einzige SMI-Aktie im Plus. Bei den Nebenwerten werden PSP sowie Huber+Suhner ex Dividende gehandelt. Ems-Chemie zahlenbedingt tiefer gestellt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Alcon +0.4% (Produktnews)
Verlierer:
PSP -2.1% (ex Dividende)
Huber+Suhner -1.0% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
BB Biotech: Grossaktionär Saba Capital nimmt erste Gewinne mit. Stimmenanteil der Amerikaner fällt erstmals seit Sommer 2025 unter die 5pc-Marke.
UBS: Aktie für die Royal Bank of Canada ein Kauf mit OUTPERFORM bis 37 (38) Fr. Nebel rund um strengere Eigenmittelanforderungen dürfte sich bald lichten und eine klarere Sicht auf die Dinge erlauben.
DKSH: Minderheitsaktionäre der malaysischen Tochter stemmen sich mit aller Kraft gegen die Übernahmepläne des Mutterhauses. Kepler Cheuvreux bleibt dennoch für BUY bis 72 Fr.
Ems-Chemie: Quartalsumsatz 487 Mio Fr. (erw. 498 Mio Fr.). Bleibt beim Ausblick äusserst vage. UBS bleibt für BUY bis 720 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit REDUCE bis 495 Fr. Oddo erhöht hingegen auf 630 (560) Fr. mit NEUTRAL.
Geberit: Goldman Sachs trimmt auf 619 (657) Fr. mit BUY. Kleinere währungsbedingte Schätzungsreduktionen auf die Zahlen hin. Barclays deutlich zurückhaltender mit UNDERWEIGHT bis 530 (540) Fr.
Holcim: Jefferies trimmt auf 72.60 (73.20) Fr. mit HOLD. Nimmt im Vorfeld der Quartalszahlen kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Implenia: Erhält den Zuschlag für einen Grossauftrag in Deutschland im Umfang von 200 Mio €. Dürfte der zuletzt schwachen Aktie helfen. Kepler Cheuvreux bleibt jedenfalls für BUY bis 90 Fr. (!!!).
Montana Aerospace: Kepler Cheuvreux verliert die Geduld und geht auf HOLD (Buy) bis 24.70 (30) Fr. Neue Ziele für 2027 eher enttäuschend.
Partners Group: Gleich noch zwei Titelkäufe aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von knapp 2.2 Mio Fr.
PSP: Berenberg Bank ist für BUY bis 167 (145) Fr. Streicht die hohe Stabilität der Mieteinkünfte hervor.
SGS: Goldman Sachs senkt auf 97 (98) Fr. mit NEUTRAL. Folgen des Nahost-Konflikts aufs Tagesgeschäft in einem überblickbaren Rahmen.
Sika: Barclays setzt den dicken Rotstift an mit EQUAL WEIGHT bis 150 (170) Fr. Neue Schätzungen durchschnittlich 5pc unter Konsens.
SoftwareOne: Aktie für die UBS ein Kauf bis 8.25 (9.60) Fr. Begrüsst die jüngsten Fortschritte bei der Verschuldung.
Stadler Rail: Zugbauer zieht Rekurs gegen Milliardenauftrag der SBB an den Rivalen Siemens zähneknirschend zurück. Die Gerichtsunterlagen seien zu stark geschwärzt, um das Verfahren weiterzuführen. Honi soit qui mal y pense... Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 25 Fr.
Temenos: Baillie Gifford dünnt Aktienpaket weiter aus. Schottischer Substanzinvestor hält neuerdings weniger als 3pc an der Bankensoftwareschmiede aus Genf. Gab sich erstmals im Oktober 2019 als bedeutender Anteilseigner zu erkennen.
Derivate: Mit Ausnahme grösserer Aktivitäten im Put-Warrant WUBC1V auf UBS noch keine nennenswerte Umsätze zu verzeichnen.