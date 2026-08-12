...Fabian Wenner sein Kursziel für die Aktie des Herstellers von Nachahmermedikamenten auf 88 (zuvor 84) Franken und verleiht seiner Kaufempfehlung mit diesem Schritt nochmls Nachdruck. Mit Blick auf den diesjährigen Investorentag erhofft er sich neue Kursimpulse. Höchstes mir bekanntes Kursziel. Nächsthöhere liegen zwischen 80 und 82 Franken. Mehr zum Thema Sandoz um 12 Uhr in meiner Kolumne.