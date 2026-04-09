Das ist an den Märkten passiert
...noch unentschlossen. US-Aktienfutures nach dem gestrigen Kursfeuerwerk sogar leicht rückläufig. Setzen im Tagesverlauf Anschlusskäufe ein und können die hiesigen Aktienindizes ihre gestrigen Gewinne weiter ausbauen? Noch ist nichts entschieden und die Feuerpause im Nahen Osten noch keine Garantie für eine dauerhafte Einigung zwischen Washington und Teheran. Weiterer Wochenverlauf eine wichtige Bewährungsprobe für die Haussiers und womöglich wegweisend für die nähere Zukunft.
New Yorker Börse vergangene Nacht mit deutlichen Aufschlägen. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende nur unwesentlich unter ihren Tageshöchstständen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Gewinnmitnahmen werden soweit gut absorbiert. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich bis schwächer. Mal schauen, wie sich Europa und die Schweiz so schlagen. Geschehen bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen von ebenfalls im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Gold und Silber hingegen gut behauptet.
SMI vorbörslich noch in Lauerstellung. Sämtliche 20 Blue Chips leicht im Plus. Bei den Nebenwerten werden Forbo ex Dividende gehandelt. Basilea, VAT Group, Also sowie Barry Callebaut allesamt höher gestellt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
VAT Group +2.2% (Heraufstufung)
Basilea +1.5% (Fördergelder)
Verlierer:
Forbo -2.6% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Galderma: Stellt neue Studiendaten zu Sculptra und Restylane bei Gewichtsverlust vor. Ein Markt mit Zukunft, wie Branchenkenner mit Blick auf den Siegeszug von Schlankheitsspritzen wie Wegovy meinen. Kepler Cheuvreux bleibt jedenfalls für BUY bis 167 Fr.
VAT Group: Nun springt auch noch Barclays auf den Zug auf. Geht auf OVERWEIGHT (Equal Weight) bis 650 (282) Fr. Ganz nach dem Motto: Besser spät als nie...
Also: Tochterfirma Westcoast blickt auf ein erfreulich starkes erstes Quartal zurück. Konkrete Zahlen liefert das Mutterhaus allerdings noch keine. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
AMS Osram: Aktie für die UBS ein Kauf bis 13.40 (13.20) Fr. Zuständiger Analyst nimmt auf die Zahlen hin nur kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Barry Callebaut: Citigroup erhöht auf 1400 (1100) Fr. mit NEUTRAL. US-Bank macht beim Bewertungsmodell für den Schokoladenhersteller endlich ihre Hausaufgaben...
Basilea: Erhält zusätzliche Fördergelder in Höhe von 6 Mio $ aus dem Topf von CARB-X. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 69 Fr.
Bucher: Oddo startet mit NEUTRAL bis 365 Fr. Geschäft mit Landmaschinen vor zyklisch bedingtem Aufschwung.
R&S Group: Kepler Cheuvreux ist für HOLD bis 22 (20) Fr. und die UBS für BUY bis 26 (25) Fr. Randvolle Auftragsbücher lassen ein erfreuliches 2026 erahnen. Octavian sogar noch optimistischer mit BUY bis 31.90 (26.50) Fr.
Schindler: Citigroup trimmt auf 322 (326) Fr. mit BUY. Erwartungen an den Hersteller von Aufzügen und Rolltreppen erscheinen moderater als noch vor wenigen Wochen.
SoftwareOne: Deutsche Bank ist für HOLD bios 7.55 (8.40) Fr. Wachstumsbelebung im vierten Quartal ist ermutigend.
SPS: Deutsche Bank startet mit HOLD bis 125 Fr. Defensives Geschäftsmodell und seine Vorteile erscheinen eingepreist.
Swissquote: Goldman Sachs senkt auf 480 (495) Fr. mit NEUTRAL. Steigende Zinsen könnten auf die Kundenaktivitäten und somit auf die Handelsvolumen drücken.
Temenos: Schliesst das Aktienrückkaufprogramm ab. Es wurden 1.4 Mio Namenaktien zu 72.57 Fr. je Stück im Gesamtbetrag von 100 Mio Fr. erworben.
Zurich Insurance: Gleich mehrere Titelverkäufe aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von 5 Mio Fr. Mit diesen Transaktionen sollen Steuerfolgen aufgefangen werden.
Derivate: Frühe Umsätze im Knock-out-Put ODAE8V sowie im Short Mini-Future MDAESV. Beide auf den DAX.