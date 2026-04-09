New Yorker Börse vergangene Nacht mit deutlichen Aufschlägen. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende nur unwesentlich unter ihren Tageshöchstständen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Gewinnmitnahmen werden soweit gut absorbiert. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich bis schwächer. Mal schauen, wie sich Europa und die Schweiz so schlagen. Geschehen bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen von ebenfalls im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Gold und Silber hingegen gut behauptet.