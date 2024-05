...sei ein Transaktionsausschuss eingerichtet worden. Ob Bain Capital noch zu den Interessenten zählt, ist nicht bekannt. Der US-Finanzinvestor hatte in der Spitze bis zu 20,50 Fr. je Aktie in bar geboten, dieses jedoch an verschiedene Bedingungen geknüpft. Unter dem früheren Verwaltungsrat sträubte sich das Unternehmen stets gegen einen Verkauf ins Ausland. Das könnte sich nach dem gewonnenen Machtkampf der Gründeraktionäre nun ändern. Kommt der Rückzug von der Börse nun doch noch? Dürfte der zuletzt schwachen Aktie vermutlich helfen.