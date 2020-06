Sorgen überwiegen - SMI vorbörslich erneut tiefer

US-Präsident Trump schwingt die Strafzoll-Keule. Nach China ist nun Europa wieder an der Reihe. Vorbörslich rutscht der SMI weiter ab. Banken und Zykliker schwach.

Der SMI verliert 0.27%, der SMIM ebenfalls. Derivatseitig sind die beiden Call-Warrants SRCUJB auf Sunrise und DUZNJB auf Dufry gesucht. Handelsgeschehen verläuft bisweilen in geregelten Bahnen.

US-Leitindex S&P 500 gibt in der Schlussphase innerhalb von Sekunden um 20 Punkte nach. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet derweil, dass eine grosse Entlassungswelle auf die Wall Street zurollt. Wer bleiben darf, dem drohen Bonuskürzungen um bis zu 20 Prozent. "Arme" Banker aber auch!

Nach versöhnlichen Tönen gegenüber China verschärft US-Präsident Donald Trump seine Rhetorik gegenüber Europa. Angeblich will sollen Importe mit einem Volumen von gut drei Milliarden Dollar mit Strafzöllen belegt werden. Betroffen könnten diesmal auch Luxusgüter sein.

Logitech: Wedbush Morgan geht auf NEUTRAL (Outperform) mit KZ 65 (63) Dollar für den in NY gehandelten ADR.

Partners Group: Heisser Kandidat, um ab Herbst Adecco im SMI zu ersetzen. Credit Suisse geht beim KZ auf 960 (925) Fr. OUTPERFORM.

Bobst: Halbjahresumsatz dürfte 200 Mio Fr. unter dem Vorjahr (737 Mio Fr.) liegen und zu einem op. Verlust führen.

Julius Bär: Deutsche Bank mit KZ 44 (36) Fr., bleibt aber bei HOLD. Anpassungen vor den Halbjahreszahlen.

Lastminute: Deutliche Belebung bei den Buchungen in den ersten Juni-Tagen. Aktie lag zuletzt gut im Markt.

Metall Zug: Die Abspaltung von V-Zug nimmt Gestalt an. Kotierung an der SIX geplant. Metall-Zug-Aktionäre erhalten Aktien.

Stadler Rail: Chinesischer Rivale CRCC wird von den USA auf eine 20 Namen starke Liste von Firmen mit Verbindungen zum chin. Militär gesetzt.

Sunrise: Goldman Sachs erhöht auf BUY (Neutral) mit KZ 106 (80) Fr., rechnet mit weiteren Marktanteilsgewinnen.

Temenos: Merrill Lynch nimmt Wiederabdeckung mit NEUTRAL und KZ 148 auf.