...nämlich das Mengenwachstum. Denn obwohl die Absatzpreise im Jahresvergleich um 2.8pc erhöht wurden, belebte sich die Absatzmenge um 1.5pc. In Bankenkreisen war man im besten Fall von einem Mengenwachstum von bis zu 0.6pc ausgegangen. Es scheint, als würde das Gesetz der Preiselastizität am Hauptsitz in Vevey nicht gelten. Starkes drittes Quartal trägt bereits die Handschrift des neuen Nestlé-Chefs Philipp Navratil.