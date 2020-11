New York am Dienstag mit kräftigen Gewinnen. Dortige Tech-Aktien diesmal mit an Bord. US-Aktienfutures in der Hoffnung eines Wahlsiegs der Republikaner nachbörslich zeitweise mehr als 4 Prozent höher. Tech-Aktien die grossen Gewinner einer Wiederwahl Trumps? Asiatische Börsen mehrheitlich freundlich. Stimmung jedoch nicht überschwänglich. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten.