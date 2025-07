…insgesamt meldeten bisher im S&P 500 Index 83pc der Unternehmen einen Gewinn über den Schätzungen für das zweite Quartal. Die Gewinne liegen im Schnitt 7,9pc darüber, wie Factset berechnet hat. Dies liegt unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 9,1pc, aber über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 6,9pc. Anlegerinnen und Anleger sollten sich darauf aber nicht allzu viel einbilden, lagen die Erwartungen doch so tief, dass sie leicht zu schlagen waren. Für Matthew Tormey, Leiter US Equities bei UBS Global Wealth Management, dient die Berichtssaison kurzfristig denn auch nicht als ausreichender Katalysator für steigende Aktienkurse. Die Bewertungen seien hoch, da Aktien gerade vor der Berichtssaison eine ihrer stärksten Renditen aufweisen. Insgesamt bleibe der Bullenmarkt aber intakt und in den nächsten zwölf Monaten bestehe weiteres Aufwärtspotenzial.