…das sogenannte «Intraday-Reversal» vom 4. August ab. Damals eröffnete das Börsenbarometer deutlich tiefer, nur um an diesem Tag dann höher aus dem Handel zu gehen. Pocinci machte erst kürzlich von sich reden, als er dem SMI schon bald neue Rekorde voraussagte. Bleibt aus Sicht hiesiger Aktienanleger bloss zu hoffen, dass er mit dieser Prognose richtig liegt.