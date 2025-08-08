New Yorker Börse gibt frühe Gewinne nahezu vollständig wieder ab. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt einmal mehr eine Stütze - Zinssenkungshoffnungen sei Dank. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen gewohnt uneinheitlich. Spannungen im Welthandel ein allgegenwärtiges Thema. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen teils mit deutlichen Kurssprüngen. Ethereum nähert sich langsam aber sicher den alten Rekorden vom Winter 2021. US-Regierung ebnet Weg für Altersvorsorge mit Bitcoin und Co.