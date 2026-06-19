Kursfeuerwerk an der New Yorker Börse. Panikkäufe bei Chip-Giganten wie Micron, Intel oder Marvell. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende jedoch unter den Tageshöchstständen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt entspannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel von Gewinnmitnahmen belastet. Verlieren bis zu 0.8pc. Dortige Börsen durchs Band schwächer, nachdem das Treffen zwischen den USA und dem Iran auf unbestimmte Zeit vertagt wird. Auch Europa und die Schweiz nach der jüngsten Rekordjagd etwas tiefer gesehen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erneut im Rückwärtsgang. Auch Gold und Silber unter Druck.