Das ist an den Märkten passiert
...auf 8.9 und gibt damit ein Verkaufssignal für Aktien und andere Risikoaktiven. Für gewöhnlich ein zuverlässiger Gegenindikator, wenn auch kein Vorbote für eine dauerhafte Trendumkehr nach unten. Signal deshalb vorerst besser nicht überbewerten. Befragte Vermögensverwalter und Fondsmanager trauen übrigens Spanien den Fussball-Weltmeister-Titel zu (22pc), gefolgt von Frankreich (19pc), England, Brasilien und Argentinien (jeweils 8pc), Portugal (6pc) sowie Deutschland (3pc). Die "üblichen Verdächtigen" halt...
Kursfeuerwerk an der New Yorker Börse. Panikkäufe bei Chip-Giganten wie Micron, Intel oder Marvell. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende jedoch unter den Tageshöchstständen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt entspannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel von Gewinnmitnahmen belastet. Verlieren bis zu 0.8pc. Dortige Börsen durchs Band schwächer, nachdem das Treffen zwischen den USA und dem Iran auf unbestimmte Zeit vertagt wird. Auch Europa und die Schweiz nach der jüngsten Rekordjagd etwas tiefer gesehen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erneut im Rückwärtsgang. Auch Gold und Silber unter Druck.
SMI vorbörslich im Minus. Gefragte Sika, Givaudan und Holcim stehen schwachen UBS gegenüber. Bei den Nebenwerten neigen Burckhardt zur Schwäche. Sonova werden ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Sika +0.8% (Heraufstufung)
Comet +0.8% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Sonova -2.6% (Dividendenabgang)
UBS -1.7% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Strategie: Mächtige US-Bank stuft den Schweizer Aktienmarkt herunter. Könnte den Verkaufsdruck bei den Schwergewichten Roche und Novartis im späten Handel erklären. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
UBS: Keefe, Bruyette & Woods geht für Beobachter überraschend auf UNDERPERFORM (Market Perform) bis 38 (36) Fr. Die Aktie sei zuletzt übers Ziel hinausgeschossen, wie der zuständige Londoner Analyst meint.
Ascom: Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Fällt damit nun ein wichtiger Kurstreiber weg? Die nächsten Tage werden es zeigen.
Bystronic: UBS geht auf NEUTRAL (Sell) bis 155 (220) Fr. Bankeigene Gewinnschätzungen werden allerdings zusammengestrichen.
Comet: Berenberg Bank ist für BUY bis 480 (375) Fr. Höhere Kapazitätsauslastung dürfte sich überproportional auf die Gewinnentwicklung auswirken.
Givaudan: Jefferies will es wissen mit BUY bis 3700 (3300) Fr. Wachstumserwartungen werden im Hinblick auf die Zahlenveröffentlichung angehoben. Barclays etwas zurückhaltender mit EQUAL WEIGHT bis 3300 (3100) Fr.
Holcim: Schliesst die milliardenschwere Übernahme von Hella erfolgreich ab. BNP Paribas geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 92 (77) Fr.
Idorsia: Octavian ist für HOLD bis 5 (4.30) Fr. Trägt mit den Anpassungen der Finanzierung bis 2028 Rechnung.
Inficon: Berenberg Bank erhöht auf 200 (160) Fr. mit BUY. Starke Auftragslage trifft auf reichlich Produktionskapazitäten. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie.
Julius Bär: Swisscanto dünnt das Aktienpaket auf unter 3pc aus. Keefe, Bruyette & Woods geht auf UNDERPERFORM (Market Perform) bis 70 (74) Fr.
PolyPeptide: Aktie für die UBS ein Kauf bis 45 (40) Fr. Kapazitätsauslastung im belgischen Braine steigt.
Siegfried: Stifel senkt auf 75 (87) Fr. mit HOLD und AlphaValue auf 99.80 (107) Fr. mit BUY. Seit Tagen hagelt es Gewinnschätzungs- und Kurszielreduktionen…
Sika: J.P. Morgan geht auf NEUTRAL (Underweight) bis 165 (140) Fr. und streicht die Aktie von der NEGATIVE CATALYST WATCH LIST. Preisgestaltungmacht besser als von der zuständigen Analystin befürchtet.
VAT Group: Berenberg Bank erhöht zähneknirschend auf 600 (480) Fr. mit HOLD. Operative Hebelwirkung spricht für starken Gewinnanstieg.
V-Zug: Weiterer kleiner Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 20'000 Fr. Dritte solche Transaktion innerhalb weniger Tage.
Zehnder: UBS trimmt auf 86 (90) Fr. mit BUY. Warnt vor einer möglicherweise verhaltenen ersten Jahreshälfte.