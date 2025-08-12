New Yorker Börse muss die Gewinne der letzten Wochen erst einmal verdauen. Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co werden bisher überraschend gut absorbiert. Langfristzinsen erneut im Steigen begriffen. Müssen im Auge behalten werden. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen gewohnt uneinheitlich. Washington setzt die Strafzölle gegenüber China für weitere 90 Tage auf Eis. Europa und die Schweiz von Beginn weg etwas höher erwartet. Bitcoin und Co nach offiziellem Dementi von US-Strafzöllen auf Goldimporten unter Druck.