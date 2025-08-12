Das ist an den Märkten passiert
…etwa knapp die Hälfte durch freie Cashflows gedeckt, wie die US-Investmentbank schreibt. Lange Rede, kurzer Sinn: Der mit künstlicher Intelligenz (KI) einhergehende Investitionsbedarf dürfte zu einer deutlich höheren Verschuldung der betroffenen Unternehmen führen und womöglich sogar Aktienkapitalerhöhungen nach sich ziehen. Morgan Stanley errechnet eine Kapitallücke von 350 Mrd $ an. Könnte in Börsenkreisen noch zu Reden geben...
New Yorker Börse muss die Gewinne der letzten Wochen erst einmal verdauen. Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co werden bisher überraschend gut absorbiert. Langfristzinsen erneut im Steigen begriffen. Müssen im Auge behalten werden. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen gewohnt uneinheitlich. Washington setzt die Strafzölle gegenüber China für weitere 90 Tage auf Eis. Europa und die Schweiz von Beginn weg etwas höher erwartet. Bitcoin und Co nach offiziellem Dementi von US-Strafzöllen auf Goldimporten unter Druck.
SMI vorbörslich dank Schwergewicht Novartis erneut flott unterwegs. UBS und Alcon einzige Blue Chips mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte PolyPeptide und Sandoz schwachen Komax gegenüber. Ems Chemie werden ex Dividende gehandelt. Warten auf die US-Teuerungszahlen vom Nachmittag.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
PolyPeptide +4.1% (Zahlen, Ausblick)
Sandoz +1.1% (Kurszielerhöhungen)
Verlierer:
Komax -5.9% (Zahlen, Ausblick)
Ems Chemie -1.9% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Nicht namentlich bekannter Grossinvestor stellt rund 16 Mio Aktien ins Schaufenster, wie Reuters in Erfahrung gebracht haben will. Nachrichtenagentur gibt die Preisspanne mit 31,46 bis 31,53 Fr. je Stück an. Kepler Cheuvreux bleibt unbeirrt für BUY bis 35 Fr. und Vontobel für BUY bis 32.50 Fr.
Swissquote: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Buy) bis 510 (415) Fr. Aktie nach dem starken Lauf der letzten Wochen ausgereizt.
Adecco: Aktie für die Royal Bank of Canada ein Kauf mit OUTPERFORM bis 30 (29) Fr. Stellenvermittler kann die Erwartungen ans zweite Quartal erfüllen. Goldman Sachs ist sogar für BUY bis 43 (41) Fr.
Alcon: Kepler Cheuvreux verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 86 Fr. Erwartungen an das zweite Quartal erscheinen nun vernünftig.
Avolta: Octavian geht auf HOLD (Buy) bis 47 (52) Fr. Hohe Leasing-Zahlungen drücken auf den Cashflow.
Bell: Halbjahresumsatz 2.4 Mrd Fr. (erw. 2.39 Mrd Fr.). Op. Gewinn 66.2 Mio Fr. (erw. 63 Mio Fr.). Signalisiert Zuversicht für die zweite Jahreshälfe. Vontobel bleibt für HOLD bis 290 Fr.
Idorsia: Octavian erhöht auf 2.90 (2.60) Fr. mit HOLD. Absatzentwicklung beim Schlafmittel Quviviq nimmt langsam aber sicher Fahrt auf.
Komax: Halbjahresumsatz 280.3 Mio Fr. (erw. 302.2 Mio Fr.). Op. Gewinn 6.2 Mio Fr. (erw. 7.7 Mio Fr.). Kündigt zusätzliche Sparmassnahmen an. Vontobel könnte BUY bis 190 Fr. unter negativen Vorzeichen überdenken. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 115 Fr.
Landis+Gyr: J.P. Morgan erhöht auf 57 (52) Fr. mit NEUTRAL. Nimmt vor allem technisch bedingte Anpassungen im Bewertungsmodell vor.
LLB: Meldet den Abschluss des Aktienrückkaufprogramms. Insgesamt wurden knapp 430'000 Aktien erworben.
Newron: Patientenrekrutierung für fortgeschrittene Studien mit dem Wirkstoff Evenamide hat begonnen.
Novartis: Feiert weiteren Studienerfolg mit dem Wirkstoff Ianalumab. Läuft für die Basler... Aktie für Vontobel ein Kauf bis 112 Fr. und für Kepler Cheuvreux immerhin bis 106 Fr.
PolyPeptide: Halbjahresumsatz 167.1 Mio € (erw. 150.6 Mio €). Org. Wachstum 23.3pc (erw. 10.2pc). Op. Gewinn 4.4 Mio € (erw. 6 Mio €). Bolzt Umsatz zu Lasten der Margen. Royal Bank of Canada bleibt für OUTPERFORM bis 38 Fr. (!!!).
SFS Group: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat lacht sich Aktien im Gesamtwert von gut 360'000 Fr. an. Trägt die Handschrift der Familienaktionäre, wie Händler meinen.
Sonova: Stösst mit Phonak Virto R Infinio in neue Märkte vor. Kleinstes wiederaufladbares Im-Ohr-Gerät. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 255 Fr. und Vontobel für HOLD bis 295 Fr.
Tecan: Halbjahresumsatz -6pc auf 439.5 Mio Fr. (erw. 435 Mio Fr.). Op. Gewinn 54.9 Mio Fr. (erw. 66 Mio Fr.). Ausblick bestätigt. Will für bis zu 120 Mio Fr. eigene Aktien zurückkaufen. UBS bleibt für NEUTRAL bis 188 Fr., Kepler Cheuvreux für HOLD bis 180 Fr. und Vontobel für HOLD bis 195 Fr.