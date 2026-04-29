Das ist an den Märkten passiert
...im Plus. Notiert mit einem Mittelkurs zwischen "Geld" und "Brief" von 34 Fr. knapp 2pc über dem Schlussstand vom Vorabend. Zahlenqualität allerdings nicht über alle Zweifel erhaben. Zum Kerngeschäft zählendes Global Wealth Management schrammt beim Vorsteuergewinn an den Analystenerwartungen vorbei. Für seine starken Ergebnisschwankungen berüchtigtes Investment Banking liefert hingegen ab. Viel beachtetes Kosten-Ertrags-Verhältnis selbst auf bereinigter Basis mit 70.2pc noch immer hoch. Mal schauen, ob die vorbörslichen Gewinne im Tagesverlauf nicht doch wieder verloren gehen. Es wäre beileibe nicht das erste Mal so. Die nächsten Stunden werden es zeigen...
New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf etwas tiefer. Geschehen bei Nvidia und Co von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt, was nicht eben hilfreich ist. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch höher. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde gut behauptet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen noch unentschlossen. Genauso wie Gold und Silber.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von UBS und Partners Group. Bei den Nebenwerten stehen gefragte VAT Group, Also und Straumann schwächeren Sandoz sowie Lindt&Sprüngli gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Also +4.4% (Zahlen, Investorentag)
Straumann +3.2% (Zahlen)
Verlierer:
Lindt&Sprüngli -0.4% (Ergebnisängste)
Sandoz -0.3% (Zahlen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Weiterer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 1.1 Mio Fr. Aktionärsgruppe um Mitgründer Fredi Ganter hält mit 5.1pc etwas mehr Stimmkraft als zuvor, wie aus einer weiteren Offenlegungsmeldung hervorgeht.
Valiant: Aktie der Regionalbankengruppe auch gestern wieder mit neuem 16-Jahres-Hoch. Einem Broker dürfte dies so gar nicht schmecken. Mehr dazu um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Also: Lädt heute zum Investorentag. Diesjähriges Ziel eines op. Gewinns zwischen 300 und 340 Mio € wird im Vorfeld davon bestätigt. UBS bleibt für NEUTRAL bis 170 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 240 Fr.
Bucher: Berenberg Bank trimmt auf 366 (397) Fr. mit HOLD. UBS deutlich zurückhaltender mit NEUTRAL bis 338 (385) Fr.
Inficon: Grösserer Titelverkauf aus dem Verwaltungsrat in Höhe von 2.8 Mio Fr. Kepler Cheuvreux streicht die Aktie von der European Selected List.
PolyPeptide: Grossaktionär Premier Fund Managers glaubt nicht an einen Rückzug von der Börse und reduziert das Aktienpaket auf unter 3pc.Vermögensverwalter hielt in der Spitze einst sogar mehr als 5pc am Pharmazulieferer.
Sandoz: Quartalsumsatz 2.76 Mrd $ (erw. 2.77 Mrd $). Umsatz mit Biosimilars +27pc auf 853 Mio $ (erw. 848 Mio $). Ausblick erwartungsgemäss bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 80 Fr. und die UBS für NEUTRAL bis 47 Fr. Wird beim Kursziel allerdings unter positiven Vorzeichen über die Bücher gehen müssen.
SIG Group: Oddo erhöht auf 16 (15) Fr. mit OUTPERFORM, um den starken Quartalszahlen von gestern Rechnung zu tragen.
Straumann: Quartalsumsatz 672.5 Mio Fr. (erw. 670 Mio Fr.). Org. Wachstum +7.1pc (erw. +6.3pc). Nordamerika für einmal überraschend flott unterwegs. Ausblick bleibt derselbe. UBS bleibt für NEUTRAL bis 87 Fr. und Bernstein Société Générale für OUTPERFORM bis 120 Fr.
UBS: Quartalsgewinn vor Steuern 3.99 Mrd $ (erw. 3.37 Mrd $). Starker Ergebnisbeitrag aus dem Investment Banking. Global Wealth Management und Asset Management eher etwas enttäuschend. Erstes Quartal saisonal betrachtet das stärkste des ganzen Jahres. Vontobel bleibt für HOLD bis 35 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit BUY bis 39 Fr.
VAT Group: Goldman Sachs will es wissen und geht auf BUY (Neutral) bis 703 (551) Fr. Sie habe die Investitionsbereitschaft in der Halbleiterindustrie rückblickend unterschätzt, meint die zuständige Analystin. Höchstes mir bekanntes Kursziel. Auch höher als jenes der UBS mit BUY bis 650 (560) Fr.
Zehnder: UBS trimmt auf 90 (97) Fr. mit BUY. Berichtet von gemischten Signalen bei den Baubewilligungen.
Zurich Insurance: SST-Quote per Ende Dezember bei komfortablen 259pc. Kennzahl misst das Überschusskapital und gilt deshalb als wichtig für die Dividendenpolitik von Versicherungsunternehmen.