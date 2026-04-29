...im Plus. Notiert mit einem Mittelkurs zwischen "Geld" und "Brief" von 34 Fr. knapp 2pc über dem Schlussstand vom Vorabend. Zahlenqualität allerdings nicht über alle Zweifel erhaben. Zum Kerngeschäft zählendes Global Wealth Management schrammt beim Vorsteuergewinn an den Analystenerwartungen vorbei. Für seine starken Ergebnisschwankungen berüchtigtes Investment Banking liefert hingegen ab. Viel beachtetes Kosten-Ertrags-Verhältnis selbst auf bereinigter Basis mit 70.2pc noch immer hoch. Mal schauen, ob die vorbörslichen Gewinne im Tagesverlauf nicht doch wieder verloren gehen. Es wäre beileibe nicht das erste Mal so. Die nächsten Stunden werden es zeigen...