...als strategische Portfolioanlage geeignet. Zeigen sich skeptisch, dass Kryptowährungen in nennenswerter und disruptiver Weise in die Realwirtschaft vordringen. Warnen ausserdem vor einer wesentlichen Erhöhung der Schwankungsanfälligkeit von Portfolios. Bitcoin und Co daher keine Alternative zu Aktien. Angesichts des jüngsten Höhenflugs von Kryptowährungen eine klare Ansage. Grossbank macht den Hype nicht mit...