...Family Offices als Käufer von Gold in Schwächen in Erscheinung. Edelmetall momentan dennoch mit einem schweren Stand. Am gestrigen Dienstag fiel der Preis für eine Feinunze vorübergehend unter 3900 $. Es ist dies der tiefste Stand seit mehr als drei Wochen. Wealth Management der UBS schon Ende letzter Woche gleich mit zwei eng getakteten Durchhalteparolen. Das "Best-Case-Szenario" von 4700 $ je Unze sei noch nicht vom Tisch. Nun folgt also eine weitere, wenn auch verkappte Durchhalteparole aus den Handelsräumen der Investmentbank.