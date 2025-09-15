New Yorker Börse am Freitag nach anfänglichen Verlusten im weiteren Sitzungsverlauf nachgebend. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen im Zuge enttäuschender Konjunkturdaten aus China uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz dennoch etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Ähnliches beim Goldpreis zu beobachten, obwohl Fitch das Bonitäts-Rating für Frankreich von AA- auf A+ herunterstuft.