Geschehen an der New Yorker Börse vergangene Nacht ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Wichtigste Indizes schrammen hauchdünn an neuen Rekorden vorbei. Fallen diese schon heute Nachmittag? US-Aktienfutures im asiatischen Handel jedenfalls gut behauptet und keineswegs müde. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen erneut freundlich. Vorgaben für Europa und die Schweiz damit positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit leichtem Rückenwind.