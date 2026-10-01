...eine Sitzverlegung der Grossbank ins Ausland. Eigenen Angaben zufolge hält Artisan Partners momentan rund 1.8pc der Stimmen. Müsste folglich viele weitere Mitaktionäre fürs Vorhaben an Bord holen, sofern der Verwaltungsrat keine Hand für einen Wegzug aus der Schweiz bietet. "Swissness" zumindest meines Erachtens ein wichtiges Rad im Geschäftsmodell der UBS. Bedeutung könnte von den Verantwortlichen bei Artisan Partners unterschätzt werden.