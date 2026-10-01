Das ist an den Märkten passiert
...eine Sitzverlegung der Grossbank ins Ausland. Eigenen Angaben zufolge hält Artisan Partners momentan rund 1.8pc der Stimmen. Müsste folglich viele weitere Mitaktionäre fürs Vorhaben an Bord holen, sofern der Verwaltungsrat keine Hand für einen Wegzug aus der Schweiz bietet. "Swissness" zumindest meines Erachtens ein wichtiges Rad im Geschäftsmodell der UBS. Bedeutung könnte von den Verantwortlichen bei Artisan Partners unterschätzt werden.
New Yorker Börse gibt frühe Gewinne im Sitzungsverlauf vollumfänglich ab. Dow Jones fällt sogar ins Minus. Geschehen gerade bei den Bankaktien von Gewinnmitnahmen überschattet. Langfristzinsen bleiben ungemütlich hoch. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Aufbäumen. Legen dank Zahlenhoffnungen um bis zu 1.5pc zu. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen vorsichtig höher. Gold und Silber erholt.
SMI vorbörslich leicht im Minus, angeführt von ABB, Roche und Alcon. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Georg Fischer und AMS Osram schwächeren BKW, SoftwareOne und BB Biotech gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +1.5% (Anschlusskäufe)
Comet +0.7% (US-Vorgaben)
Verlierer:
BB Biotech -0.8% (US-Vorgaben)
BKW -0.6%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sika: Lädt heute zum Investorentag. Vorabinformationen mit wertvollen Erkenntnissen, jedoch eher überraschungsarm. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 210 Fr.
Logitech: Firmenchefin Hanneke Faber im Interview gegenüber dem renommierten "Wall Street Journal". Beklagt lautstark den KI-bedingten Chipmangel.
Adecco: Aktie für Goldman Sachs ein Kauf bis 30.50 (29) Fr. Vergleichsbasis aus dem Vorjahr ab jetzt anspruchsvoller als zuvor. Folglich eine Wachstumsverlangsamung zu erwarten.
DSM-Firmenich: Bringt das mit gut 540 Mio € dotierte Aktienrückkaufprogramm zum Abschluss. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bios 67 €.
Galderma: Goldman Sachs erhöht auf 210 (203) Fr. mit BUY. Passt im Vorfeld der Quartalsumsatzzahlen die Schätzungen für das Hautmittel Nemluvio nach oben an.
Georg Fischer: Zuvor angekündigter Verkauf der Precicast Group an CPP vollzogen. Es fliessen 215 Mio Fr. in bar in Richtung der Schaffhauser. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 66 Fr.
Leclanché: Verpasst auch die letzte Frist, um den letztjährigen Geschäftsbericht einzureichen. Wird immer mehr zu einer "never ending story"...
Lindt&Sprüngli: Basler KB senkt auf 7800 (10'500) Fr. mit MARKTGEWICHTEN und Julius Bär auf 9200 (12'000) Fr. mit BUY. Jefferies konzentriert sich auf die "schwerere" Namenaktie mit UNDERPERFORM bis 72'260 (83'580) Fr.
Partners Group: Der Global Value Fund könne den Rücknahmen für Juni, Juli und August nicht vollumfänglich nachkommen, wie die Australian Financial Review in Erfahrung gebracht haben will.
Roche: US-Partners Sarepta mit ermutigenden Studienergebnissen zur Gen-Therapie Elevidys. Basler veröffentlichen zudem detaillierte Studienergebnisse zum Brustkrebsmittel Giredestrant im Fachblatt "New England Journal of Medicine". Kepler Cheuvreux bockfest mit BUY bis 415 Fr.
Stadler Rail: Grösserer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 1.5 Mio Fr. Erster seiner Art seit letztem Dezember.
Swissquote: Goldman Sachs will es wissen mit BUY bis 51 (48) Fr. Geht auch weiterhin von einem hohen Kundenwachstum aus.