New Yorker Börse auf Erholungskurs. Nervosität lässt etwas nach. Von Gelegenheitskäufen bei Nvidia und Co zu hören. Pourvu que ça dure. US-Aktienfuturs heute früh im asiatischen Handel bereits wieder schwächer. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Setzen in Europa und der Schweiz Anschlusskäufe ein - oder war es das bereits wieder?