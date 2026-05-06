Das ist an den Märkten passiert
...noch immer über Raum für Leitzinssenkungen. In welchem Umfang mit Zinsschritten nach unten zu rechnen ist, verraten die Anlagestrategen der UBS allerdings nicht. Prognosen der Grossbank lagen vor wenigen Wochen noch bei bis zu drei Leitzinsreduktionen im Umfang von jeweils 25 Basispunkten, soweit ich mich erinnern kann.
Kurse an der New Yorker Börse wollen nach oben. Micron, Intel und Sandisk mit zweistelligen Tagesgewinnen. US-Aktienfutures knüpfen heute früh im asiatischen Handel nahtlos an die Avancen von vergangener Nacht an. Gewinnen weitere bis zu 0.8pc. Dortige Börsen allesamt freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum nach der jüngsten Erholung in Lauerstellung. Gold und Silber gefragt.
SMI vorbörslich kräftig im Plus, angeführt von Logitech, Alcon sowie Kühne+Nagel. Bei den Nebenwerten lassen AMS Osram, Huber+Suhner, VAT Group sowie Galenica die Muskeln spielen. Dividendenabgang bei Accelleron.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +3.3% (US-Vorgaben)
Galenica +2.4% (Heraufstufung)
Verlierer:
Accelleron -0.5% (Dividendenabgang)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Logitech: Quartalsumsatz 1.09 Mrd $ (erw. 1.08 Mrd $). Op. Gewinn 166.6 Mio $ (erw. 164 Mio $). Gaming-Zubehör geht weg wie warme Weggli. Bruttogewinnmarge nicht zuletzt auch deshalb überraschend stark. Vorgaben fürs laufende Quartal besser als gedacht. UBS bleibt dennoch nur für NEUTRAL bis 80 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit BUY bis 95 Fr. Vontobel erhöht sogar auf 101 (96) Fr. mit BUY.
Sandoz: CVS Caremark setzt ab Juli vermehrt auf kostengünstige Biosimilars, darunter auch auf das Stelara-Biosimilar Pyzchiva oder das Tysabri-Biosimilar Tyruko aus dem Hause Sandoz. Prädikat: Ermutigend. Kepler Cheuvreux sieht sich in der Kaufempfehlung bestärkt mit BUY bis 80 Fr.
ABB: Royal Bank of Canada erhöht widerwillig auf 72 (65) Fr. mit SECTOR PERFORM. Bankeigene Gewinnerwartungen werden um bis zu 13pc nach oben angepasst.
Alcon: Quartalsumsatz 2.69 Mrd $ (erw. 2.7 Mrd $). Op. Kerngewinn 596.2 Mio $ (erw. 560.6 Mio $). Diesjährige Finanzziele werden erhöht. Schritt kommt für Analysten allerdings nicht völlig überraschend. Anders verhält es sich beim mit 1.5 Mrd $ dotierten neuen Aktienrückkaufprogramm. J.P. Morgan bleibt für NEUTRAL bis 62.80 Fr., Bernstein Société Générale für OUTPERFORM bis 81.50 Fr. und die UBS sogar für BUY bis 95 Fr.
Galenica: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 85 Fr. Aktie nach der jüngsten Kurszäsur nicht länger ein Verkauf.
Geberit: Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 555 (600) Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 515 (580) Fr.
Georg Fischer: Erhält den Zuschlag für ein neues Green-Steel-Projekt in Schweden. Allerdings keine Angaben zum Auftragsvolumen.
Graubündner KB: ZKB geht auf UNTERGEWICHTEN (Marktgewichten) bis 2100 Fr. Millionenschwere Klage verschlechtert das Chancen-Risiko-Profil.
Huber+Suhner: UBS will es wissen mit BUY bis 320 (230) Fr. Sieht gerade im Geschäft mit optischen Schaltern für Datencenter einen riesigen Markt.
Kühne+Nagel: Jefferies geht auf BUY (Hold) bis 220 (190) Fr. Zuständiger Analyst hält die Gewinnkraft des Transporteurs für unterschätzt.
Lastminute: Quartalsumsatz +8pc auf 96.4 Mio €. Op. Gewinn 15.3 Mio €. Ausblick bleibt derselbe. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Partners Group: Gleich zwei Titelkäufe aus der Chef-Etage in Höhe von 2.2 Mio Fr. Erste solche Transaktionen seit Veröffentlichung des Grizzly-Berichts. Deutsche Bank zurückhaltender als bisher mit BUY bis 1100 (1250) Fr.
Peach Property: Will für bis zu 20 Mio Fr. eigene Aktien zurückkaufen. Händler zeigen sich überrascht.
SoftwareOne: Berenberg Bank verteidigt die Aktie mit BUY bis 8.70 Fr. Geht von einer Wachstumsbelebung im vergangenen Quartal aus.
UBS: Jemand aus dem Top-Management entledigt sich Aktien im Gegenwert von knapp 6 Mio Fr. Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 39.50 (39) Fr. Passt die Gewinnschätzungen um bis zu 4.5pc nach oben an.