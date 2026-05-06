Alcon: Quartalsumsatz 2.69 Mrd $ (erw. 2.7 Mrd $). Op. Kerngewinn 596.2 Mio $ (erw. 560.6 Mio $). Diesjährige Finanzziele werden erhöht. Schritt kommt für Analysten allerdings nicht völlig überraschend. Anders verhält es sich beim mit 1.5 Mrd $ dotierten neuen Aktienrückkaufprogramm. J.P. Morgan bleibt für NEUTRAL bis 62.80 Fr., Bernstein Société Générale für OUTPERFORM bis 81.50 Fr. und die UBS sogar für BUY bis 95 Fr.