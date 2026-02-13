...Ökonomen vorhergesagt. Für die Verantwortlichen des Chief Investment Office des UBS Global Wealth Managements in Sachen US-Geldpolitik allerdings in Spielverderber. Rechnen auch jetzt noch mit zwei Leitzinsreduktionen im Juni und im September um jeweils 25 Basispunkte. Damit bleibe das Umfeld für Aktien, Anleihen und Gold gut, wie es weiter heisst. Nun gilt: Warten auf die US-Teuerungszahlen von heute Nachmittag. Werden diese die Grossbank in ihrer Einschätzung stützen?