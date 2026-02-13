Das ist an den Märkten passiert
...Ökonomen vorhergesagt. Für die Verantwortlichen des Chief Investment Office des UBS Global Wealth Managements in Sachen US-Geldpolitik allerdings in Spielverderber. Rechnen auch jetzt noch mit zwei Leitzinsreduktionen im Juni und im September um jeweils 25 Basispunkte. Damit bleibe das Umfeld für Aktien, Anleihen und Gold gut, wie es weiter heisst. Nun gilt: Warten auf die US-Teuerungszahlen von heute Nachmittag. Werden diese die Grossbank in ihrer Einschätzung stützen?
New Yorker Börse den gesamten Sitzungsverlauf über unter Verkaufsdruck. Anleger schalten beim Thema KI neuerdings in den Angstmodus. Jüngstes Opfer ist der Transportsektor. Apple-Schwäche auch nicht gerade hilfreich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren weitere bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Talfahrt bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen setzt sich ungebremst fort. Gold und Silber können sich hingegen fangen.
SMI vorbörslich gut behauptet. Nestlé einzige Aktie im Minus. Bei den Nebenwerten lassen Rieter und VAT Group die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Rieter +3.1% (Preiserhöhungen, Kurszielanpassung)
Holcim +1.3% (Gegenbewegung)
Verlierer:
Nestlé -0.9% (Angst vor vorsichtigem Ausblick)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Kühne+Nagel: Aktie gestern aufgrund von KI-Ängsten unter Druck und bei Börsenschluss 13pc (!!!) tiefer. KI-Anbieter Algorhythm Holdings will die Branche mit ihrer SemiCab-Plattform aufmischen. Vontobel hält die Kursverluste für übertrieben mit BUY bis 220 Fr. ZKB ebenfalls mit verteidigendem Kommentar. Bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Novartis: Legt vielversprechende Studienergebnisse für das Nierenmedikament Vanrafia vor. Wirkstoff mit beschleunigtem Zulassungsverfahren in den USA und China.
Amrize: Jefferies erhöht auf die Zahlen hin auf 58.30 (52.60) $ mit HOLD. Zuständige Analystin räumt dem Verbundstoffgeschäft einen höheren Wert im Bewertungsmodell ein.
Georg Fischer: Schliesst den Verkauf der Casting-Sparte an Nemak ab. Verpackt in diesem Zusammenhang Wertberichtigungen in Höhe von 166 Mio ins letztjährige Ergebnis. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 62 Fr.
Leclanché: Die Januar-Löhne seien noch nicht bezahlt worden, wie die Wirtschaftszeitung "L'Agefi" in Erfahrung gebracht haben will. Und tatsächlich räumt der Batteriehersteller heute früh kurzfristige Liquiditätsengpässe ein.
Luzerner KB: ZKB geht auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten). Aktie trotz operativen Verbesserungen nurmehr mit begrenztem Kurspotenzial.
Mobimo: Op. Jahresgewinn 150.4 Mio Fr. (erw. 147.7 Mio Fr.). Dividende mit 10.25 Fr. je Aktie auf dem Stand vom Vorjahr. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und die UBS für SELL bis 330 Fr.
Montana Aerospace: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 34 (32) Fr. Gute Aussichten dank steigender Produktion bei Grosskunden wie Airbus oder Boeing.
Rieter: Kündigt Preiserhöhungen gültig ab März an. UBS erhöht auf 3.70 (3.30) Fr. mit NEUTRAL. Barmag-Übernahme später als gedacht abgeschlossen. Belebung wohl erst ab 2027.
Sika: Übernimmt den türkischen Klebstoffhersteller Akkim mit einem Jahresumsatz von umgerechnet rund 220 Mio Fr. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 255 Fr.