New Yorker Börse mit kräftiger Erholung. Überzeugung fehlt allerdings noch, so Beobachter. US-Aktienfutures im asiatischen Handel knapp gehalten. Können die Vortagesgewinne nur mit Müh und Not verteidigen. Einigung um die US-Schuldenobergrenze hilft. Asiatische Börsen mit wenigen Ausnahmen ebenfalls freundlich. Lässt für Europa und die Schweiz hoffen. Marktakteure vor dem Wochenende vermutlich eher etwas zurückhaltend.