New Yorker Börse mit kräftiger Erholung in der zweiten Sitzungshälfte. Probleme mit Covid-19-Impfstoff von Johnson&Johnson beschert Tech-Giganten satte Kursgewinne. Nasdaq-100-Index erstmals in der Geschichte über 14'000 Punkte. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut gehalten. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz eher noch zögerlich.