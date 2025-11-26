Geschehen an der New Yorker Börse erneut ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Zinssenkungsfantasien helfen. Rendite zehnjähriger Staatsanleihen zeitweise unter 4pc. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut flott unterwegs. Gewinnen weitere 0.5pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. FOMO ist zurück - die "Fear of missing out". Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen uneinheitlich. Machen nur langsam Boden gut. Gold-Unze mit Kurs auf das bisherige Rekordhoch von Mitte November bei knapp 4200 $.