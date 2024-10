Geschehen an der New Yorker Börse von Gewinnmitnahmen überschattet. Schwergewicht Nvidia dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Andere Technologiewerte hingegen unter Druck. US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag auf den zweiten Blick doch nicht so stark. Neu geschaffene Stellen entstehen nicht in der Privatwirtschaft sondern beim Staat. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp gehalten. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Kalte Dusche für die Börsen in China und Hong Kong.