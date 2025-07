New Yorker Börse vor dem langen Wochenende (Nationalfeiertag) erneut in Rekordlaune. Beobachter zeigen sich mir gegenüber überrascht, ziehen die Langfristzinsen neuerdings doch wieder an. Regierung in Washington boxt das "One Big Beautiful Bill" durchs Repräsentantenhaus. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch im Angebot. Verlieren bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwächer. Europa und die Schweiz ebenfalls tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach dem jüngsten Höhenflug richtungssuchend.