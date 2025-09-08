New Yorker Börse am Freitag mit neuen Indexrekorden. Geschehen im weiteren Sitzungsverlauf dann allerdings von Gewinnmitnahmen geprägt. Schwergewichte wie Nvidia oder Microsoft sogar mit deutlichen Verlusten. Situation bei den Langfristzinsen bleibt vorerst entspannt. Zinssenkungshoffnungen sei Dank. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas höher. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Vorzeichen auch für Europa und die Schweiz positiv. Gold-Unze knapp unter der bisherigen Bestmarke in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich.