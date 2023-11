...eine US-Bank. Nimmt den Ausblick für 2024 zum Anlass, um ihre Prognose für europäische Aktien um 10pc zu kürzen. Geht neuerdings nur noch von leicht höheren Kursen aus. Die erste Jahreshälfte werde verlustreich, die zweite Jahreshälfte dann etwas besser, so Morgan Stanley. Lange Rede, kurzer Sinn: Bei Aktien ist Geduld gefragt. Vielleicht gar kein so schlechtes Zeichen, wenn nicht alle Banken nur so vor Zuversicht strotzen?!