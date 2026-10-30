New Yorker Börse trotz Erholung kurz vor Sitzungsende deutlich tiefer. Erneut von einer Flucht in Treasuries sowie von Panikkäufen in den Pharmawerten zu hören. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gleich nochmals tiefer. Verlieren weitere bis zu 2pc. Nachbörsliche Verluste beim Schwergewicht Amazon sowie bei Intel belasten. Asiatische Börsen uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz leicht negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach Cyberangriff auf Binance unter Verkaufsdruck. Gold-Unze kratzt von oben an den 4000 $. Silber-Unze auf tiefstem Stand seit Ende November.