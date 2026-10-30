Das ist an den Märkten passiert
...Februar dieses Jahres ein 5.3pc-Paket aus den Beständen des Pharmaunternehmens selbst. Wurden damals Kurse um die 117 Franken bezahlt, kostete die Aktie zum Zeitpunkt des Unterschreitens der Drei-Prozent-Schwelle keine 53 Franken mehr. Da haben sich die Amerikaner rückblickend aber gehörig die Finger verbrannt. Gestriger Kurssprung legt die Vermutung nahe, dass der Verkaufsauftrag aus Übersee abgeschlossen werden konnte.
New Yorker Börse trotz Erholung kurz vor Sitzungsende deutlich tiefer. Erneut von einer Flucht in Treasuries sowie von Panikkäufen in den Pharmawerten zu hören. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gleich nochmals tiefer. Verlieren weitere bis zu 2pc. Nachbörsliche Verluste beim Schwergewicht Amazon sowie bei Intel belasten. Asiatische Börsen uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz leicht negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach Cyberangriff auf Binance unter Verkaufsdruck. Gold-Unze kratzt von oben an den 4000 $. Silber-Unze auf tiefstem Stand seit Ende November.
SMI vorbörslich etwas tiefer. Schwergewicht Novartis dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Landis+Gyr stabilen BB Biotech und Implenia sowie schwachen Inficon, Comet, Huber+Suhner, AMS Osram und VAT Group gegenüber. Swissquote nach dem Binance-Hack ebenfalls tiefer.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Landis+Gyr +0.7% (Zahlen, Ausblick)
Novartis +0.3% (Anschlusskäufe)
Verlierer:
VAT Group -2.2% (US-Vorgaben)
Comet -2.0% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Julius Bär: Wird ab Montag wie geplant für bis zu 600 Mio Fr. eigene Aktien zurückkaufen. Müsste der zuletzt schwachen Aktie eigentlich neuen Schwung verleihen.
Comet: Swisscanto will es wissen. Fondstochter der ZKB baut das Aktienpaket auf mehr als 5pc aus. Ende September waren es noch 3pc.
ABB: Goldman Sachs trimmt auf 79 (82) Fr. mit NEUTRAL. Zuständige Analystin geht mit Blick aufs Schlussquartal sogar von einer Wachstumsbeschleunigung aus.
Amrize: Berenberg Bank setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 48 (64) $. Basler KB ist für ÜBERGEWICHTEN bis 42 (46) Fr. und Oddo für NEUTRAL bis 33 (35) Fr.
Avolta: Aktie für Oddo ein Kauf mit OUTPERFORM bis 58 (56) Fr. Bank of America ist für NEUTRAL bis 49 (50) Fr.
Bucher: Oddo trimmt auf 315 (325) Fr. mit NEUTRAL. Aussichten im Landmaschinengeschäft bleiben kurzfristig verhalten.
Dätwyler: ZKB zieht positive Rückschlüsse von den erfreulich starken Zahlen des Rivalen West Pharma und dessen höheren Jahresvorgaben. Bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Dormakaba: Julius Bär erhöht auf 70 (65) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen dem soliden ersten Quartal Rechnung.
Landis+Gyr: Halbjahrsumsatz 501.4 Mio $. Op. Gewinn 73.9 Mio $. Diesjährige Margenvorgaben werden erhöht. Stromzählerhersteller vertröstet in Bezug auf die geplante Kotierung in New York auf später.
Lonza: Aktie für Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 770 (730) Fr. Briten verpacken die neuen Mittelfristziele mit in ihr Bewertungsmodell.
LUKB: Konzerngewinn nach neun Monaten 242.7 Mio Fr. Jahresergebnis neuerdings im obersten Drittel der Zielbandbreite erwartet.
Roche: Grösserer Titelverkauf nun auch aus der Chef-Etage in Höhe von 3.8 Mio Fr. Der Transaktion ging eine Ausübung von Bezugsrechten voraus.
Siegfried: ZKB verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit ÜBERGEWICHTEN. Hält die Investmentthese für intakt.
SNB: Schliesst das dritte Quartal mit einem Überschuss von 19.1 Mrd Fr. ab. Dürfen sich die Kantone auch heuer wieder über einen Geldregen freuen?