Klare Absage des US-Milliardärs Warren Buffett an die jüngste Erholung an den Aktienmärkten. Erhöht die liquiden Mittel bei Berkshire Hathaway im März sogar noch von 334 auf 348 Mrd $. Das ist dreimal so viel wie noch Ende 2022. Erstes Quartal dieses Jahres...