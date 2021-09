Von New York aus

Von New York aus - Morgan Stanley: Risiko einer 20-Prozent-Korrektur bei Aktien gestiegen

Aktienmärkte rund um den Globus zu Wochenbeginn mit schmerzhaften Kursverlusten. Wahrscheinlichkeit einer 20pc-Korrektur in New York sei gestiegen, warnt Morgan Stanley. Urplötzlich treffen solche Prognosen ein...

Verlierer: Richemont -1.0% (ex Dividende)

SMI vorbörslich noch in Lauerstellung. Nur bei einigen wenigen Aktien wie Partners Group, Richemont, Dätwyler oder Ypsomed grössere Kursbewegungen. Marktakteure weiterhin etwas verunsichert.

New Yorker Börse trotz Erholung kurz vor Sitzungsende mit schmerzhaften Verlusten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.4pc höher. Dortige Börsen bisweilen uneinheitlich bis schwächer. China und Hongkong abermals mit Abgaben. Evergrande lässt grüssen. Gelingt der Erholungsversuch heute in Europa und der Schweiz oder bleibt es bei einem blossen Strohfeuer?

Dufry: Aktie gestern im späten Handel mit beeindruckendem Intraday-Reversal, von auffälligen Käufe in den Call-Warrants DUFAMZ sowie DUFWJB begleitet.

Holcim: Credit Suisse zu Kursen von 44.90 Fr. unglücklich auf der taktischen Kaufempfehlung ausgestoppt. Ging zuvor schon Erzrivalin UBS so.

Dätwyler: Stifel geht auf BUY (Hold) bis 385 Fr.

Geberit: Aktie für Stifel ein Kauf bis 875 (765) Fr. Frankreich oder Grossbritannien könnten zum nächsten Wachstumswunder Deutschland werden.

Implenia: Research Partners kürzen auf 22 (25) Fr. mit HALTEN. Dünne Eigenkapitalquote lässt keine weiteren Missgeschicke zu.

Kudelski: Research Partners erhöhen auf 4.20 (4) Fr. mit HALTEN. Neues Geschäftsmodell weniger kapitalintensiv und mit flexiblerer Kostenstruktur.

Kühne+Nagel: Bank of America geht auf NEUTRAL (Underperform) bis 400 (300) Fr. Ansätze in der Luft- und Seefracht dürften bis ins nächste Jahr hinein hoch bleiben.

Lem: Research Partners erhöhen auf 2150 (1950) Fr. mit HALTEN.

Mobimo: Weltgrösster Vermögensverwalter Blackrock kauft kräftig zu, hält neuerdings 5.3pc an der Immobilienbeteiligungsgesellschaft.

Novartis: Baut eigene Stellung in der Gentherapie mit der Übernahme von Arctos Medical aus. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Tochter Sandoz unterliegt in den USA in einem Patentprozess gegen Amgen.

Partners Group: Investoren rennen beim Risikokapitalspezialisten die Tür ein. Viertes Private-Equity-Buyout-Programm mit Gesamtzusagen in Höhe von 15 Mrd Fr.

Roche: Marktanteilsverluste bei Medikamenten wie Herceptin, Avastin und Rituxan bis zuletzt im Rahmen der firmeneigenen Vorgaben, wie die britische Barclays berichtet. Von dieser Seite her keine unschönen Überraschungen zu erwarten. Bleibt für OVERWEIGHT bis 395 Fr.

Swatch Group: Royal Bank of Canada kürzt auf 270 (300) Fr. mit SECTOR PERFORM. Trägt damit den zuletzt negativen Nachrichten aus China Rechnung.

Ypsomed: Research Partners gehen auf KAUFEN (Halten) bis 175 (160) Fr.

Zug Estates: ZKB senkt auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten). Längerfristige Aussichten zwar intakt, auf kurze Sicht jedoch keine Kurstreiber auszumachen.

Derivate: Mit Ausnahme kleinerer Umsätze im Knock-out-Call ODAASV auf den DAX kaum was los.