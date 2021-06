Volatilität an New Yorker Börse fällt aufs verlängerte Wochenende hin auf neues Jahrestief. Würde damit nicht zum ersten Mal eine grössere bevorstehende Kursbewegung ankündigen, wie Sentiment Trader schreibt.

New Yorker Börse gibt frühe Kursgewinne im Sitzungsverlauf ab. US-Aktienfutures wirken auch im asiatischen Handel kraftlos. Dortige Börsen mehrheitlich im Angebot. Europa und die Schweiz vorerst in Lauerstellung.

Meyer Burger: Aktie am Dienstagnachmittag unter Verkaufsdruck. Von einem Rebalancing eines Grossaktionärs zu hören. Invesco oder Elysium Capital? Mirabaud Securities geht auf 0.70 (0.60) Fr. mit BUY.

Credit Suisse: Verklagt den japanischen Tech-Giganten Softbank, wie die Financial Times in Erfahrung gebracht haben will. Im Zentrum stehen Kundengelder in Höhe von 440 Mio $ aus der Greensill-Affäre.

AMS: Aktie für Merrill Lynch ein Kauf mit BUY bis 21.30 (21.60) Fr.

Burckhardt Compression: Vontobel erhöht auf 350 (310) Fr. mit HOLD. Auftragslage hellt sich auf.

Dätwyler: Baut Produktion für 120 bis 130 Mio Fr. aus. Signalisiert Zuversicht in die Erreichbarkeit der bisherigen Jahresvorgaben. Vontobel bleibt für HOLD bis 265 Fr., Mirabaud Securities für HOLD bis 282 Fr.

Galenica: Research Partners sind für HALTEN bis 67 (65) Fr. Umsatz- und Gewinnschätzungen werden leicht erhöht.

Interroll: Titelverkauf eines Verwaltungsrats in Höhe von 1.7 Mio Fr.

Lonza: Vertieft Zusammenarbeit mit US-Partner Moderna bei Covid-19-Impfstoffen. Feste Zusage für nächste 10 Jahre. Neue Produktionslinie in den Niederlanden soll bis zu 300 Mio Dosen jährlich bringen. Vontobel ist für HOLD bis 620 Fr. Mirabaud Securities widerspricht mit BUY bis 777 Fr.

Novartis: FDA erteilt Cosentyx erweiterte Zulassung. In den USA nun auch für Kinder ab 6 Jahren zugelassen. Basler legen mit erfreulichen Studienergebnissen nach.

Oerlikon: Royal Bank of Canada erhöht auf 10.50 (9.30) Fr. mit SECTOR PERFORM. Zweite zukunftsträchtige Firmenübernahme in Folge.

Relief Therapeutics: Partner NeuroRX stellt erneut Antrag auf Notfall-Zulassung für Zyesami (Aviptadil).

Richemont: Deutsche Bank will es wissen, geht auf 127 (112) Fr. mit BUY. Verwaltungsrat trennt sich von Aktionärsoptionen im Gegenwert von 4.6 Mio Fr.

Roche: Langjähriger Partner Biogen legt vielversprechende Studienergebnisse zu Biosimilar für das Roche-Medikament Actemra vor. Kommt einem Tritt ans Schienbein der Basler gleich.

Swatch Group: Stifel erhöht auf 350 (315) Fr. mit BUY. Op. Gewinnschätzungen steigen um bis zu 9 Prozent.

Tecan: Gewinnwarnung beim US-Grosskunden Abbott. Könnte der Aktie heute zusetzen.

U-blox: Erhöht Umsatzvorgaben für dieses Jahr, krebst gleichzeitig aber bei den Margen zurück. Vontobel bleibt für HOLD bis 60 Fr., Kepler Cheuvreux für HOLD bis 65 Fr.

Zurich Insurance: Will sich angeblich vom deutschen Leben-Geschäft trennen, so die Süddeutsche Zeitung. Kepler Cheuvreux bestätigt BUY bis 440 Fr.

Derivate: Auffällige Umsätze in den Call-Warrants SCHAJB auf Schindler und UBXFJB auf U-blox sowie im Knock-out-Put SDAAIV auf den DAX.