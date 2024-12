New Yorker Börse in Rekordlaune. Nasdaq Composite Index erstmals über 20'000 Punkte. Panikkäufe bei Nvidia und Co. Situation bei den Zinsen allerdings alles andere als entspannt. Ziehen wieder an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel von Gewinnmitnahmen zurückgebunden. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz im Vorfeld der Zinsentscheide von SNB und EZB noch unentschlossen. Bitcoin versucht sich über 100'000 $ zu etablieren. Diesmal mit Erfolg?