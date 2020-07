Plötzlicher Stimmungsumschwung in New York, allerdings bei dünnem Handel. Aktie von US-Chipgigant Intel nachbörslich unter Druck. Produktseitige Verzögerungen. Asiatische Börsen nun ebenfalls mit Verlusten. China schwach, Tokio feiertagsbedingt geschlossen. Vorzeichen für Europa vor dem Wochenende klar negativ. Bewiesen US-Firmenlenker in den letzten Tagen einmal mehr eine gute Nase?