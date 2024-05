New Yorker Börse kann von Donnerstag auf Freitag anfängliche Verluste abschütteln. Tesla, Nvidia und Co dem breiten Markt keine Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Knüpfen Frankfurt und London an die Rekorde der letzten Tage an?